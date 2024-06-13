В Абхазии выпустили памятные купюры Новые памятные банкноты "Леопард" и "Кавказский благородный олень" выпустил национальный банк соседней республики.
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В Абхазии выпустили памятные купюры Новые памятные банкноты "Леопард" и "Кавказский благородный олень" выпустил национальный банк соседней республики.