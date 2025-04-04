Муж Анастасии Заворотнюк испытывает чудовищные муки после ее смерти, рассказала Рязанова

Раиса Рязанова поделилась, как тяжело Петру Чернышеву переживать утрату любимой жены. Фигурист после похорон Анастасии Заворотнюк регулярно посещает ее могилу: он приходит один, приносит цветы и ухаживает за местом захоронения.