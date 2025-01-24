Наемник: ВСУ не смогут долго продержаться в Курской области

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Иностранный наемник с позывным Чапи, воюющий на стороне Украины, в интервью телеканалу CBC высказал мнение о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут долго удерживать позиции в Курской области.
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