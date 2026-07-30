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Россиянам подсказали, когда бесцельное пролистывание объявлений о квартирах становится опасным

Россиянам подсказали, когда бесцельное пролистывание объявлений о квартирах становится опасным

Эксперт Инна Паустовская в беседе с 360.ru рассказала, что так называемый дримскроллинг, представляющий собой регулярный просмотр объявлений о продаже квартир, которые не по карману, в основном безвреден, если приносит удовольствие, но стоит задуматься, если на это уходит слишком много времени, и этот процесс начинает бить по самооценке .

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