Россиянам подсказали, когда бесцельное пролистывание объявлений о квартирах становится опасным

Эксперт Инна Паустовская в беседе с 360.ru рассказала, что так называемый дримскроллинг, представляющий собой регулярный просмотр объявлений о продаже квартир, которые не по карману, в основном безвреден, если приносит удовольствие, но стоит задуматься, если на это уходит слишком много времени, и этот процесс начинает бить по самооценке .