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ИА Регнум

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Более 200 больных сфинксов спасли из трехкомнатной квартиры под Саратовом

Более 200 больных сфинксов спасли из трехкомнатной квартиры под Саратовом

Более 200 больных сфинксов удалось спасти из питомника в Энгельсе Саратовской области. Об этом спасавшие животных волонтеры 13 октября рассказали ИА Регнум.

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