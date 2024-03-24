НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

128 подписчиков

«Это не футболка сборной Англии, если нет красного креста на белом фоне. Болельщики проголосуют ногами, уверен». Министр внутренних дел Великобритании о новой форме

Компания Nike представила форму, в которой английская сборная сыграет на Евро-2024, и крест святого Георгия на ней выполнен не в традиционном красном цвете, а с использованием фиолетового, синего и голубого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх