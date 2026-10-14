Bukele weighs conditional release for half of gang-linked inmates

El Salvador President Nayib Bukele said his government is considering a plan to grant early, conditional release to inmates held at the country's maximum-security mega-prison, known as CECOT.
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