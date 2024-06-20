В Совкомбанке объяснили новое повышение ставок по вкладам

###abc-test="news_list-placement_inc021_page_core"###Повышение ставок по вкладам может быть связано с переоценкой ожиданий по ключевой ставке, а также с повышением лимитов на бесплатные переводы по СБП, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.