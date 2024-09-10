Желающих развестись россиян хотят подвергать "примирительной процедуре"

Минюст предлагает обязать россиян, подающих на развод, проходить примирительную процедуру. В России хотят на законодательном уровне ввести обязательную процедуру примирения перед бракоразводным процессом.
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