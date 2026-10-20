Автозаводской районный суд Тольятти назначил от трех до четырех лет колонии общего режима участникам организованной группы, которые в 2023–2024 годах похитили колесные пары с территории ремонтного предприятия, маскируя их под фиктивные поставки, и нанесли ущерб на 6,5 млн рублей.