Эндокринолог назвал секреты эффективного похудения

Врач рекомендует уделять не менее 150 минут в неделю упражнениям с умеренной нагрузкой.Врач-эндокринолог из Башкирии, Алия Насыртдинова, представила комплексный подход к снижению веса, который сочетает в себе правильное питание и активный образ жизни.