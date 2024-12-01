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Мода и Шоу-бизнес

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Памятник Романа Трахтенберга несколько месяцев валяется на могиле

Памятник на могиле актера Романа Трахтенберга в Санкт-Петербурге обрушился в августе этого года. Его не могут восстановить на протяжении трех месяцев, пишет «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, который отвечает за кладбища.

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