Telegram, Viber и WhatsApp покидают Россию: что ждет пользователей в феврале Юлия ЧелкановаВ последние месяцы мессенджеры Telegram, Viber и WhatsApp стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов россиян.
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