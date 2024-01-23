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Военное обозрение

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«Теперь войны не избежать»: Медведев с иронией ответил на западную версию о том, что Россия хочет вернуть себе Аляску

«Теперь войны не избежать»: Медведев с иронией ответил на западную версию о том, что Россия хочет вернуть себе Аляску

В западной прессе обсуждается инициатива президента РФ о поиске зарубежных активах РФ, СССР и Российской империи.

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