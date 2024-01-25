«Брэдли» против Т-90. Украинская минута славы. С разоблачением

Западные пропагандисты вытащили счастливый лотерейный билетик в виде короткого ролика, на кадрах которого украинский (на самом деле – конечно же, американский) БМП "Брэдли" с кинжальной дистанции расстреливает наш танк Т-90М.
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