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Проблемы для евро. Раскрыто, какая расплата ждет Запад за конфискацию активов РФ

Конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро, заявил глава ЦБ Италии Фабио Панетта, чьи слова приводит Financial Times«Международные отношения — часть "повторяющейся игры": превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — отметил он, уточнив, что китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты.

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