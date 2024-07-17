Ynet: в Израиле задержаны участники акции против призыва ортодоксов в ЦАХАЛ

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa При проведении группой ультраортодоксальных иудеев акции против призыва учащихся религиозных школ в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая состоялась на шоссе в пригороде Тель-Авива, были задержаны несколько участников протеста.