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Ynet: в Израиле задержаны участники акции против призыва ортодоксов в ЦАХАЛ

Ynet: в Израиле задержаны участники акции против призыва ортодоксов в ЦАХАЛ

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa При проведении группой ультраортодоксальных иудеев акции против призыва учащихся религиозных школ в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая состоялась на шоссе в пригороде Тель-Авива, были задержаны несколько участников протеста.

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