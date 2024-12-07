Куратор Храпунова: мошенничество с полисами ОМС даст доступ к «Госуслугам»

Мошенники придумали способ получить доступ к «Госуслугам» при помощи полиса ОМС. Они рассказывают жертвам легенду о необходимости обновления персональных данных, иначе полис деактивируется, рассказала РИА «Новости» эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мышеловка» Алла Храпунова.
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