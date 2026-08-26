Аюб Буадди подписал контракт с "Манчестер Сити" до 2031 года

Аюб Буадди, полузащитник сборной Марокко, подписал контракт с "Манчестер Сити" до 2031 года. По словам инсайдера Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 95 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.