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Царьград

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В Волгограде мигранты обматерили раненого участника СВО на самокате

В Волгограде мигранты обматерили раненого участника СВО на самокате

Полиция забрала в отдел всю бригаду с документами разной степени достоверности.В Волгограде целая рабочая бригада иностранных специалистов устроила разборку с ветераном СВО, который проходил дома реабилитацию после ранения.

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