В Волгограде мигранты обматерили раненого участника СВО на самокате

Полиция забрала в отдел всю бригаду с документами разной степени достоверности.В Волгограде целая рабочая бригада иностранных специалистов устроила разборку с ветераном СВО, который проходил дома реабилитацию после ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии