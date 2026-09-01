БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Широкорад: «Война проливов» может вплотную приблизиться к Китаю

Александр Широкорад: «Война проливов» может вплотную приблизиться к Китаю

Если США решатся на блокаду Малаккского пролива, у Пекина возникнут серьезные проблемы, а у всего остального мира — катастрофа Александр Широкорад Фото: Zuma/TASS Напав на Иран, президент Трамп открыл ящик Пандоры.

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