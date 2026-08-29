Ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Ростовскую область

Семь человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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