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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Новиков о проблемах Захаряна в «Сосьедаде»: «Интенсивность в Ла Лиге значительно выше, чем в РПЛ. Организм не всегда выдерживает, отсюда и травмы» 

— Захарян долго не играет в Испании из-за травмы. На ваш взгляд, почему ему тяжело дается выступление в «Сосьедаде», хотя после трансфера прошло уже почти полтора сезона? — Моя версия в том, что интенсивность в чемпионате Испании значительно выше, чем в чемпионате России.

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