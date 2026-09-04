If Your Dorm Room’s Factory Settings Are Giving Cell Block Vibes, You’ll Def Want To Check Out These 35 Gorgeous Decor Items

Your dorm room may have come with a bed, desk, and approximately *zero* personality — but that’s where I come in with some colorful rope lights and a paw-shaped seat cushion.
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