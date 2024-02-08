Квартальные результаты Siemens совпали с ожиданиями

Немецкая промышленная компания Siemens сообщила в четверг, что за квартал, завершившийся в декабре, она заработала 2,39 млрд евро ($2,57 млрд) по сравнению с 1,48 млрд евро годом ранее, а выручка выросла на 1,9% до 18,41 млрд евро.