Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Квартальные результаты Siemens совпали с ожиданиями

Немецкая промышленная компания Siemens сообщила в четверг, что за квартал, завершившийся в декабре, она заработала 2,39 млрд евро ($2,57 млрд) по сравнению с 1,48 млрд евро годом ранее, а выручка выросла на 1,9% до 18,41 млрд евро.

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