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Банду мошенников, которая почти два года обманывала банки, будут судить в Краснодаре

Банду мошенников, которая почти два года обманывала банки, будут судить в Краснодаре

Банду мошенников, которая почти два года обманывала банки, будут судить в КраснодареПрокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении троих местных жителей.

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