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Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

Сотрудники органов безопасности отмечают 20 декабря профессиональный праздник. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил их роль в истории и современности, его видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

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