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– Да заберите вы его уже кто-нибудь! Третий день под лавкой лежит, пассажиров пугает!

– Да заберите вы его уже кто-нибудь! Третий день под лавкой лежит, пассажиров пугает!

– Да заберите вы его уже кто-нибудь! Третий день под лавкой лежит, пассажиров пугает! – кассирша Зоя Ивановна хлопнула окошко и уставилась на дежурного по станции Фёдора Михайловича таким взглядом, от которого у того дёрнулось левое веко.

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