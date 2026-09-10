– Да заберите вы его уже кто-нибудь! Третий день под лавкой лежит, пассажиров пугает! – кассирша Зоя Ивановна хлопнула окошко и уставилась на дежурного по станции Фёдора Михайловича таким взглядом, от которого у того дёрнулось левое веко.
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У ЛЮДЕЙ БЫВАЕТ ТАКАЯ ПРЕДАННОСТЬ?
Трогательно, до слёз. Дождался-таки Верный свою хозяйку Наталью!!!Три месяца ждал и верил, что она вернётся, и Наталья вернулась и теперь они вместе и навсегда!!!!
Не сентиментальна, но рыдала....Спасибо!
👍
До слез.
спасибо