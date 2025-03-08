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Как в концлагере: в крематории мафии в Мексике нашли 200 пар обуви

Как в концлагере: в крематории мафии в Мексике нашли 200 пар обуви

Страшную находку полиция Мексики связывает с массовыми исчезновениями людей из-за организованной преступности.

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