Григоренко: ИИ автоматизирует до 70% рутинных операций в кол-центрах и МФЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект в кол-центрах и МФЦ в России позволяет автоматизировать обработку до 70% типовых обращений и рутинных операций, освобождая сотрудников для решения более сложных задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым