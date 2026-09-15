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ТАСС

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Григоренко: ИИ автоматизирует до 70% рутинных операций в кол-центрах и МФЦ

Григоренко: ИИ автоматизирует до 70% рутинных операций в кол-центрах и МФЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект в кол-центрах и МФЦ в России позволяет автоматизировать обработку до 70% типовых обращений и рутинных операций, освобождая сотрудников для решения более сложных задач.

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