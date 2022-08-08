«Люблю запах гидравлической жидкости по утрам» — Илон Маск показал гигантскую ракету на стартовой площадке

Основатель Tesla и SpaceX опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новые фото и видео ракеты-носителя Super Heavy Booster 7, который отправился на стартовую площадку для тестирования.
Популярные статьи
- В Великобритании проблемы с обучением военных летчиков – не хватает самолетов и инструкторов
- Хакеры атаковали сайт Flightradar24, на котором сотни тысяч человек следили за самолётом Нэнси Пелоси
- Россия отправит в космос «Гонцов» в конце октября. На 22 октября намечен запуск трёх спутников системы «Гонец»
Свежие комментарии