Часть Симферополя останется без воды 19 октября 2024

19 октября часть Симферополя останется без воды.«В связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», - четко обозначили причину «отключки» в компании «Вода Крыма», и также назвали адреса, где пересохнут краны аж до восьми вечера.
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