Сообщивший о раке мозга создатель «Флибусты» заявил, что пиратская библиотека продолжит работу

Создатель «Флибусты» сообщил об оплате серверов онлайн-библиотеки Создатель пожизненно заблокированной в России пиратской онлайн-библиотеки «Флибуста», скрывающийся под ником Stiver, сообщил о продолжении работы ресурса.
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