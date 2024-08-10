В Сочи из-за высокого спроса запустили дополнительные рейсы в Стамбул

Авиакомпания «Россия», входящая в Группу Аэрофлот, запустила дополнительные рейсы по маршруту Сочи — Стамбул, которые будут выполняться по средам и воскресеньям, в ответ на растущий спрос пассажиров на данное направление.
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