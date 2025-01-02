Епископ Серафим совершил Божественную литургию в мужском монастыре иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пуст...

Епископ Серафим совершил Божественную литургию в мужском монастыре иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь)В ночь с 31 декабря на 1 января епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил Божественную литургию в мужском монастыре иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).
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