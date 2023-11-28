Более 3,5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники привлечено для ликвидации последствия шторма

Силы и средства МЧС России во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами продолжают ликвидировать последствия прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Южного федерального округа, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области.
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