Собянин: Москва получает продукцию от производителей 78 регионов России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 78 регионов России поставляют пищевую продукцию столицы. Он отметил полное обеспечение потребности Москвы в сахаре и гречке, а также увеличение доли отечественного мяса и молочных продуктов на продовольственном рынке города.