‼️ Для автомобилей подъём на гору Ай-Петри временно закрыт Причина — погодные условия, сообщили в местном туристическом центре.
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‼️ Для автомобилей подъём на гору Ай-Петри временно закрыт Причина — погодные условия, сообщили в местном туристическом центре.