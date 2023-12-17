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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт объявил, что Петр Ян подерется с Сонгом Ядонгом на UFC 299

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. На турнире UFC 299, который пройдет в ночь на 10 марта 2024 года в Майами (Флорида), Петр Ян встретится с китайцем Сонгом Ядонгом.

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