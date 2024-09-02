Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Текст: Олег Исайченко Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А в  Белгороде  гибнут  люди.
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17 час.
Олег Самойлов
Печально все это, но я надеюсь, что терпение у Нашего в конечном итоге кончится и дуркаину нежно и небольно сотрут с лица Земли...
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16 час.
W
Walery
Зачем описываете подробности?  Хохлы не глупый народ и предпримет следующий раз обходные маршруты.  Лучше объясните почему разведка не информирует о готовящейся атаке и по ее местам не наносятся наши профилактические удары?
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13 час.

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