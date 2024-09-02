Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Текст: Олег Исайченко Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье.
Как Россия построила защиту от украинских БПЛА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
А в Белгороде гибнут люди.
Ответить
17 час.
Олег Самойлов
Печально все это, но я надеюсь, что терпение у Нашего в конечном итоге кончится и дуркаину нежно и небольно сотрут с лица Земли...
Ответить
16 час.
W
Walery
Зачем описываете подробности? Хохлы не глупый народ и предпримет следующий раз обходные маршруты. Лучше объясните почему разведка не информирует о готовящейся атаке и по ее местам не наносятся наши профилактические удары?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии