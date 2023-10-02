Муринский парк благоустроят в несколько этапов

Участок от Гражданского проспекта до улицы Ушинского приведут в порядок до конца года. Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер для начала работ по благоустройству Муринского парка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии