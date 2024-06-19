На Урал идут сильные грозы и ливни. Реки могут выйти из берегов

Во второй половине дня 19 июня и 20 июня местами в Свердловской области и Пермском крае ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с, в Пермском крае до 27 м/с.