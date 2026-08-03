🔥Ночью в Керчи горела сухая трава на площади 250 «квадратов» Возгорание произошло в труднодоступной местности в районе улицы Рыбакова.
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🔥Ночью в Керчи горела сухая трава на площади 250 «квадратов» Возгорание произошло в труднодоступной местности в районе улицы Рыбакова.