С начала года в Московской области обновили плоские и скатные кровли в 493 многоквартирных домах. Лидируют Люберцы — 37 домов, Дмитровский округ — 29, Одинцовский округ и Истра — по 24, Балашиха — 23, сообщили в Министерстве ЖКХ региона.