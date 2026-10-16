С начала года в Московской области обновили плоские и скатные кровли в 493 многоквартирных домах. Лидируют Люберцы — 37 домов, Дмитровский округ — 29, Одинцовский округ и Истра — по 24, Балашиха — 23, сообщили в Министерстве ЖКХ региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Волгограду вернут...
- ХЛ Президент Польши ...
- ЛС Песков: Россия хо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым