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В Москве простились с Иваном Едешко

Сегодня в КЛФК ЦСКА простились с Иваном Едешко . «Проводить в последний путь олимпийского чемпиона, одного из самых известных игроков в истории отечественного баскетбола и человека, чье имя навсегда связано с ЦСКА, пришли родные, друзья, соратники, ветераны, представители баскетбольного сообщества и армейского клуба.

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