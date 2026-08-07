В Москве простились с Иваном Едешко

Сегодня в КЛФК ЦСКА простились с Иваном Едешко . «Проводить в последний путь олимпийского чемпиона, одного из самых известных игроков в истории отечественного баскетбола и человека, чье имя навсегда связано с ЦСКА, пришли родные, друзья, соратники, ветераны, представители баскетбольного сообщества и армейского клуба.