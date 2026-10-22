Democrats panicked over President Donald Trump’s preelection attacks on California are preparing for a GOP-led effort to maintain control of Congress by mutiny,” the San Francisco Chronicle reports.
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