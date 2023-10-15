На день рождения свекровь пригласила бывшую жену с ее матерью, внука и сына,как будто нет новой жены

Н

НС

Вам милочка надо поменьше заморачиваться. Пригласила и пригласила - вам то что? По-вашему если сын развёлся, то все родственники должны как по команде моментально забыть его бывшую жену ,а так не бывает. У меня старший дв.брат расстался с первой женой - а мы с ней продолжили общение. Она издалека(теперь когда нет СССР она вообще иностранкой стала)приезжала в наш город сына навестить(он остался с отцом по ряду причин) и поселилась в квартире у моей матери. Потом он со второй женой расстался и мы её поддержали, а не его! Вся родня (его родня!) на стороне его бывшей жены!