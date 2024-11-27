Боец «Ахмата» рассказал, что ВСУ под Суджей используют строительную технику

Украинские военные, находящиеся в районе курского города Суджа, в связи с нехваткой техники начали использовать гражданские машины, в том числе самосвалы, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Омут.
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