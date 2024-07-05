Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Утвержден проект участка метро от «Липовой рощи» до «Ильинской» Сегодня был утвержден проект планировки участка Рублево-Архангельской линии метро — третьего пускового комплекса от станции «Липовая роща» до «Ильинской».
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