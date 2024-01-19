Фруктовые соки вредны для детей

Ежедневное потребление 100% фруктового сока было связано с увеличением индекса массы тела у детей, в то время как связь между потреблением и увеличением веса среди взрослых оказалась неоднозначной, как показали систематический обзор и метаанализ.
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